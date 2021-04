Gotze: "Favre non guardava le prestazioni. Mi disse che per me non c'era una posizione adatta"

Mario Gotze era tornato al Borussia Dortmund nel 2016 con la speranza di ritrovarsi dopo gli anni difficili del Bayern Monaco, dove l'eroe della finale Mondiale del 2014 non era riuscito ad imporsi. Nemmeno a casa, però, è riuscito a risollevarsi, per colpa soprattutto di Lucien Favre: "Negli ultimi due anni al Borussia Dortmund, dal mio punto di vista, non c'era una cultura della performance. Non giocava chi era più in forma. Mi disse che secondo lui non ero in grado di aiutare la squadra e che non trovava una posizione adatta a me. Una cosa poco sensata. Alla fine, ho convissuto con la sensazione di non essere più importante".