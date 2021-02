Granada-Barça non finisce mai. Un audio svela insulti di Soldado a Koeman: "Sei un clown!"

Clima incandescente al termine della sfida giocata mercoledì tra Granada e Barcellona, valida per i quarti di Copa del Rey e vinta dai blaugrana per 5-3 dopo i tempi supplementari. A perdere le staffe è stato soprattutto l'attaccante della squadra di casa, Roberto Soldado, che avrebbe rivolto alcune frasi non proprio carine nei confronti del tecnico ospite, Ronald Koeman: "Cretino, cretino, sei un clown ti manca l'umiltà". C'è stato anche un parapiglia a distanza tra le due panchine, con il direttore di gara che ha allontanato due collaboratori dei rispettivi mister.

Lo scontro ha radici note, perché durante l'ultimo incrocio tra le due squadre in campionato ci sarebbe stato un battibecco tra i due: Koeman rimproverò il giocatore per le eccessive proteste dopo l'annullamento di un gol per fuorigioco e i due cominciarono un lungo botta e risposta che andò avanti fino al fischio finale, con tanto di minaccia di risolvere la contesa negli spogliatoi.