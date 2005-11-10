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Il Gremio pesca in Europa: tesserato il croato Krovinovic dell'Hajduk Spalato

Il Gremio pesca in Europa: tesserato il croato Krovinovic dell'Hajduk Spalato TUTTOmercatoWEB
© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 18:40Calcio estero
Per il classe '95 si tratta della prima esperienza lontano dall'Europa dove ha giocato, oltre che nel proprio paese, anche in Portogallo e Inghilterra. Per lui contratto biennale.

Prima esperienza lontano dall’Europa per il centrocampista classe ‘95 Filip Krovinovic. Dopo aver vestito le maglie di NK Zagabria, Rio Ave, Benfica, West Bromwich Albion, Nottingham Forest e Hajduk Spalato, dove è rimasto cinque stagioni, il croato infatti si trasferisce in Brasile per vestire la prestigiosa maglia del Gremio. Lo comunica lo stesso club sudamericano

Il croato Krovinovic firma un biennale con il Gremio

Il Grêmio annuncia l'ingaggio del centrocampista croato Filip Krovinović, 30 anni. Il giocatore arriverà a Porto Alegre per sottoporsi alle visite mediche e successivamente firmerà un contratto con la squadra fino alla fine del 2028

Originario della Croazia, Krovinović ha iniziato la sua carriera professionistica all'NK Zagabria e, nel 2015, si è trasferito al Rio Ave in Portogallo. Le sue buone prestazioni con il club portoghese hanno attirato l'interesse di importanti squadre europee e, nel 2017, è stato ingaggiato dal Benfica. Al Rio Ave ha lavorato con l'allenatore Luís Castro durante la stagione 2016/2017. Nel 2019, il centrocampista è stato ceduto in prestito al West Bromwich Albion in Inghilterra, dove ha giocato un ruolo chiave nella stagione che ha portato la squadra alla promozione in Premier League al termine della stagione 2019/2020. All'inizio del 2021, è rimasto nel calcio inglese per giocare con il Nottingham Forest. Successivamente, è tornato al Benfica prima di accettare di tornare in Croazia per indossare la maglia dell'Hajduk Spalato, uno dei club storici del paese. Già nella sua prima stagione si è distinto come uno dei giocatori chiave della squadra, contribuendo con gol, assist e prestazioni costanti alla vittoria della Coppa di Croazia e al secondo posto in campionato dell'Hajduk Spalato.  

Oltre alla sua carriera a livello di club, Filip Krovinović ha anche rappresentato le nazionali giovanili croate, giocando nelle selezioni Under-19 e Under-21

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