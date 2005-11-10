Ufficiale Newcastle, blindato l'esterno Barnes. Ha firmato un contratto "a lungo termine"

Il classe '97, che aveva ancora due anni di contratto col Newcastle, ha prolungato ulteriormente la sua esperienza in bianconero

L’esperienza dell’esterno mancino Harvey Barnes con il Newcastle, dove è arrivato nel 2023, proseguirà oltre il 2028. Il club bianconero ha infatti annunciato sui propri canali ufficiali il rinnovo del suo contratto “a lungo termine” senza però specificare la nuova scadenza.

Bernes si lega al Newcastle a lungo termine

“L'esterno del Newcastle United, Harvey Barnes, ha firmato un nuovo contratto a lungo termine con il club. Il nazionale inglese, arrivato dal Leicester City nell'estate del 2023, aveva ancora due anni di contratto. - si legge sul sito del club di Premier League - Nella scorsa stagione Harvey ha realizzato il suo record personale di 16 gol in 57 presenze in tutte le competizioni. È stato premiato con il ritorno in nazionale a marzo e ha giocato nell'amichevole di Wembley contro l'Uruguay, il suo primo impegno con l'Inghilterra dopo quasi sei anni.Il 28enne ha segnato 30 gol in 120 partite con i Magpies, vantando un'impressionante media di una rete ogni quattro partite con il club. La reputazione di Harvey come creatore di momenti chiave è stata confermata dal gol che ha segnato all'ultimo minuto nella storia della Premier League, con la sua rete al 102° minuto contro il Leeds United che ha regalato tre punti fondamentali al St. James' Park”.

Le parole di Barnes: “Fantastico firmare questo rinnovo”

“È fantastico firmare questo nuovo contratto così presto, prima dell'inizio della nuova stagione. È stato un percorso incredibile finora e sono felicissimo di continuarlo. - sono le parole del classe ‘97 dopo la firma - Quando sono entrato a far parte del club, ho capito subito che posto speciale fosse, ma dopo tre anni qui lo so ancora di più. Amo tutto di questo posto: la città, lo stadio, la gente, e sono davvero felice di prolungare la mia permanenza qui. Negli ultimi anni ho assaporato il successo e ho vissuto momenti davvero speciali con questa squadra. Tutti noi vogliamo ripeterlo e io voglio essere un giocatore chiave che contribuisca a far progredire il club”.

Le parole del tecnico Howe: “Rinnovo ampiamente meritato”

Anche il tecnico dei Magpies Eddie Howe ha parlato ai canali ufficiali esprimendo la soddisfazione per il rinnovo dell’esterno sinistro: “Il nuovo contratto è ampiamente meritato e ispecchia il lavoro svolto e la qualità dimostrata nei suoi tre anni al Newcastle United. - sono le parole del mister - Harvey è un giocatore che ha sempre regalato momenti speciali nei momenti cruciali per la squadra. È calmo davanti alla porta, sia negli uno contro uno che dalla distanza, ed è sempre pericoloso dalle fasce. Crediamo che abbia ancora molto da offrire."

Le parole del ds Wilson: “Dopo Schar e Botman, siamo lieti di rinnovare con lui”

“I fatti parlano per Harvey, lo scorso anno è riuscito a raggiungere nuovi traguardi a livello personale, e questo testimonia la mentalità e la professionalità che vediamo quotidianamente. - sono le parole del direttore sportivo Ross Wilson -Lo consideriamo una parte fondamentale dei nostri piani futuri e garantirgli un futuro era quindi la scelta più logica, proprio come abbiamo fatto con Fabian Schär e Sven Botman negli ultimi mesi. Tutti sanno di cosa è capace Harvey in campo e qual è la sua personalità fuori dal campo. Harvey è completamente concentrato sulla prossima stagione e so che vuole continuare a costruire su tutto ciò che ha raggiunto finora al Newcastle."