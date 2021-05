Grenier si svincola dal Rennes. L'ex Roma verso la Spagna: Pellegrini lo vorrebbe al Betis

Potrebbe essere in Spagna il futuro di Clement Grenier. Secondo quanto rivelato da AS, infatti, Manuel Pellegrini, allenatore del Betis, avrebbe fatto il nome del centrocampista ex Roma come opzione per rinforzare il proprio centrocampo. Il francese, classe '91, si svincolerà dal Rennes il prossimo 30 giugno, data di scadenza dell'attuale contratto, e sarà acquistabile a costo zero.