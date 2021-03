Guardiola alla vigilia della gara col 'Gladbach: "Quattro titoli? Utopia. Penso solo a domani"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Borussia Monchegladbach, mister Pep Guardiola ha parlato così del ritorno degli ottavi di finale di Champions e della fame di titoli del suo Manchester City: "Domani proveremo a vincere per andare ai quarti di finale, a prescindere dal 2-0 a favore dell'andata. Questo è l'unico obiettivo che ho adesso, non penso a nient'altro. Il 'Glabach ha buone armi e la qualità per punirci, non dobbiamo pensare alla partita precedente. Scenderemo in campo esclusivamente per vincere. Quattro titoli? Sarà difficile vincere quattro titoli quest'anno, non è mai accaduto e penso non succederà".