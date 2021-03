Guardiola: "Il 'Glabdach ha eliminato l'Inter. Ha qualità, riuscirà a risollevarsi"

Pep Guardiola ha analizzato nella conferenza stampa post partita il momento del Borussia Mönchengladbach, sconfitto ieri dal suo Manchester City ed eliminato dalla Champions League: "Sicuramente riusciranno a porre fine a questa striscia di sconfitte (sette consecutive, ndr) e torneranno quelli che sono. Nella fase a gironi hanno eliminato l'Inter, che è prima in classifica in Italia, e lo Shakhtar, che ha grande esperienza così come il Real Madrid. Conosco benissimo le loro qualità e per questo sono ancora più contento di questa qualificazione".