Haaland al centro del mercato. Hamann: "A Raiola e al padre non frega niente del Dortmund"

Mentre nella serata di oggi assieme a tutto il Borussia Dortmund cercherà di ribaltare il 2-1 a favore del Manchester City nei quarti di finale di Champions League, Erling Haaland continua ad essere al centro dei rumors di mercato in vista della prossima estate. Nonostante un contratto in essere con il club giallonero fino al giugno 2024, il suo agente Mino Raiola e il padre Alf-Inge Haaland hanno già avuto contatti con almeno quattro top club internazionali. Un fatto, questo, che ha scatenato numerose polemiche in Germania. “Il Dortmund ha posto molta fiducia nel giocatore quando lo hanno prelevato per 20 milioni di euro da un campionato minore come quello austriaco, facendogli firmare anche un ricco contratto - ha spiegato Dietmar Hamann, ex centrocampista di Bayern Monaco, Liverpool e della Nazionale tedesca -. Nonostante tutto questo, però, il padre e l’agente sono allineati in tutt’altra direzione e questo non può essere un bene. Soprattutto quanto si parla del futuro giorni prima di un match così importante come ha fatto proprio Raiola con Haaland. E’ una cosa che non mi piace perché dimostrano che a loro non interessa nulla del Borussia Dortmund. Credo anche che Raiola e il padre del ragazzo non siano stati poi così dispiaciuti della sconfitta dello scorso weekend contro l’Eintracht perché se il Borussia non dovesse qualificarsi per la prossima Champions League sarebbe molto più semplice per loro portare via il ragazzo”.