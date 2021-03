Haaland chiude la finestra internazionale a secco e fa mea culpa: "Devo migliorare"

Successo di misura della Norvegia contro il Montenegro (0-1, gol di Sorloth), in merito l'attaccante Erling Haaland ha dichiarato: "Devo migliorare. Se vogliamo avere una possibilità di qualificarci, dobbiamo fare del nostro meglio. E parlando per me devo vedere cosa posso fare di meglio". La stella del Borussia Dortmund ha chiuso questa finestra internazionale giocando tutte e tre le partite contro Gibilterra, Turchia e Montenegro, ma senza riuscire a segnare. L'ultima rete in nazionale risale al 4 settembre conto l'Austria in Nations League. Complessivamente sono 6 i centri in 9 presenze con la selezione maggiore.