Haaland fa 49 gol in 49 gare col Dortmund, ma non basta: furibondo dopo il pari col Colonia

Chiamatelo pure macchina da gol. Erling Braut Haaland, con la doppietta realizzata oggi al Colonia, ha portato a quarantanove gol in quarantanove partite l'impressionante bottino personale con la maglia del Borussia Dortmund. L'ennesima grande prestazione del norvegese non è però bastata quest'oggi ai gialloneri, che non sono andati oltre il pareggio per due reti a due al RheinEnergieSTADION. L'ennesima frenata di una stagione tutt'altro che brillante per la squadra di Terzic, quinta in campionato e a meno quattro dalla zona Champions. Un risultato amaro (il Dortmund aveva rischiato addirittura il ko, strappando un punto nel finale) che ha mandato su tutte le furie l'ex Salisburgo, che dopo il fischio finale ha abbandonato il campo scuro in volto, senza fermarsi a salutare gli avversari.