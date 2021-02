Haaland gioca un altro sport: terzo gol del Borussia Dortmund, Siviglia già al tappeto

Terzo gol del Borussia Dortmund a Siviglia. Un risultato clamoroso per come era cominciata la sfida, ma i tedeschi stanno davvero dominando. Reus ruba palla a Rakitic e si invola centralmente verso l'area avversaria, poi scarica a destra per Haaland, che è come al solito implacabile quando vede lo specchio.