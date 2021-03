Haaland ha detto al Borussia Dortmund di voler andare via. Intanto ha comprato casa in Spagna

Il futuro di Erling Haaland è ancora un rebus. Quel che è certo è che il calciatore, come riporta Il Mundo Deportivo, ha già comunicato al Borussia Dortmund la sua volontà, ovvero lasciare il club giallonero in estate. In pole c'è il Real Madrid, che da tempo segue il norvegese. La sua valutazione di 180 milioni spaventa anche club blasonati come Barcellona o Manchester City.

Variabile Marbella - Il suo futuro però potrebbe essere in Spagna ed un indizio arriva dal recente acquisto immobiliare dell'attaccante del Dortmund. Haaland infatti, come rivela Deportes Cuatro, ha acquistato una casa Marbella. Un acquisto confermato anche dal sindaco di Marbella, al quale Haaland ha regalato la sua maglietta.