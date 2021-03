Haaland non resterà a Dortmund, i gialloneri si cautelano: En-Nesyri può essere il sostituto

La clausola da 75 milioni presente nel contratto di Erling Haaland (attivabile solo nel 2022) potrebbe "costringere" i club interessati al fenomeno norvegese a non fare follie nella prossima finestra di mercato per acquistarlo a un prezzo più conveniente tra un anno. Tuttavia, non è escluso che qualcuno possa tentare l'assalto già nei prossimi mesi e per questo motivo il Borussia Dortmund si sta cautelando. I gialloneri sono alla ricerca del sostituto: secondo Eurosport, la scelta potrebbe cadere su Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino di 23 anni in forza al Siviglia.