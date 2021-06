Haaland resta a Dortmud? C'è l'indizio: ha appena traslocato in un'altra zona della città

In Germania sono convinti: Erling Braut Haaland non lascerà il Borussia Dortmund. E non è solo la spaventosa richiesta dei gialloneri (200 milioni) a bloccare la partenza dell'attaccante norvegese, ma anche una notizia apparsa nelle ultime ore su As: Haaland (41 gol in 41 partite in questa stagione), che viveva nella zona residenziale di Hörde, vicino al Westfalkenpark - dove si trova il Signal Iduna Park -, si è ora trasferito in una casa nel sud della città, nella zona residenziale di Hohensyburg. Ha completato il trasloco prima di rispondere alla convocazione della Norvegia, il che dimostrerebbe l'intenzione di giocare in Bundesliga anche per la prossima stagione. A meno che qualcuno (Chelsea e Real Madrid in particolare) non paghi quella cifra astronomica e voglia acquistarlo un anno prima che si attivi la conveniente clausola da 75 milioni.