Haaland verso il Real Madrid: accordo di massima tra Florentino Perez e Mino Raiola

vedi letture

Giorni di vacanza a Mykonos per Erling Haaland, attaccante del Borussia Dortmund che potrebbe essere al centro dei movimenti del prossimo calciomercato. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset, nell'isolotto dell'arcipelago greco rischiano di andare in scena anche eventuali festeggiamenti per un trasferimento al Real Madrid visto che il presidente dei blancos Perez e l'agente della punta, Mino Raiola, sarebbero arrivati ad un accordo di massima. Per poterlo portare a Madrid servirà una cifra superiore ai 100 milioni di euro, senza considerare un ingaggio che dovrà essere giocoforza paragonato a quello dei top.