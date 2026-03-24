Hakimi al Real? L'agente smentisce: "Felice e soddisfatto a Parigi, non è un'opzione"

Le voci di un possibile ritorno di Achraf Hakimi al Real Madrid non si placano. L’agente del difensore marocchino, Alejandro Camaño, ha però smentito con decisione le indiscrezioni circolate nelle ultime ore in Spagna, chiarendo che il giocatore è "molto felice al Paris Saint-Germain" e non ha alcuna intenzione di lasciare Parigi.

Hakimi, 93 presenze con la nazionale marocchina, è sotto contratto fino al 2029 dopo il rinnovo firmato nel febbraio 2025. "Il suo obiettivo è vincere la Champions League per la seconda volta e trascinare la squadra. Per il momento non pensa ad altro: è soddisfatto del tecnico, dei compagni di squadra e della vita a Parigi". L’agente ha sottolineato che qualsiasi interesse del Real Madrid non si è mai concretizzato e non rappresenta una reale opzione per il futuro del giocatore.

La conferma del suo legame con il PSG rappresenta un punto di stabilità fondamentale per il club francese, che punta a costruire un progetto sempre più competitivo. Hakimi, tra i migliori terzini destri del panorama mondiale, resta un pilastro della squadra e un punto di riferimento nella fase difensiva, ma anche nella spinta offensiva della squadra parigina.