PSG, che disgrazia: Hakimi finisce ko, salterà il ritorno col Bayern. Out anche Chevalier

Il Bayern Monaco è un incubo per Achraf Hakimi. Dopo il grave infortunio alla caviglia subito lo scorso 4 novembre a causa di un violento fallo commesso da Luis Diaz - che gli era costato quasi due mesi di stop e il rischio di perdersi la Coppa d'Africa - il terzino ex Inter è finito di nuovo ko per un problema fisico durante la semifinale di andata di Champions League. Nonostante la vittoria del PSG nello spettacolare 5-4, la serata è finita male per il marocchino, vittima di un infortunio muscolare dopo un contrasto con Laimer.

Luis Enrique sperava si trattasse di semplici crampi dovuti all'intensità del match, ma il bollettino medico diramato oggi dal club parigino ha chiarito le condizioni del giocatore: Hakimi ha riportato una lesione alla coscia destra che lo costringerà a restare sotto cure per le prossime settimane. Il laterale 27enne salterà quindi il match di ritorno di semifinale di Champions all’Allianz Arena. Una perdita immane per il tecnico del Paris per un incontro di questa portata.

Non solo Hakimi. Lucas Chevalier, infatti, si è fermato durante l'allenamento odierno riportando una lesione simile a quella dell'ex Inter, sempre alla coscia destra. Con Chevalier fuori dai giochi per le prossime settimane, la pressione ricade interamente su Safonov, unico portiere rimasto a disposizione per difendere il vantaggio conquistato all'andata contro il Bayern Monaco delle stelle.