Ufficiale Haller torna all'Utrecht dopo oltre 7 anni: l'attaccante lascia il Dortmund in prestito

Grande colpo dell'Utrecht: la squadra olandese ha acquisto in prestito fino al termine della stagione dal Borussia Dortmund l'attaccante ivoriano Sebastien Haller. Si tratta di un ritorno, visto che aveva già giocato per 2 anni per il club biancorosso:

"Sébastien Haller torna all'FC Utrecht. L'attaccante arriva in prestito dal Borussia Dortmund per mezza stagione. Sébastien Haller è tornato! Il trentenne attaccante, che ha giocato 98 partite con l'FC Utrecht tra il 2015 e il 2017, è in prestito dal Borussia Dortmund fino alla fine di questa stagione. Il 27 volte nazionale della Costa d'Avorio giocherà con la maglia numero 91. Quando Sébastien Haller è passato dall'FC Utrecht all'Eintracht Francoforte nell'estate del 2017, ha fatto una promessa piuttosto insolita: 'Un giorno tornerò qui. Poi giocherò di nuovo per l’FC Utrecht'. Haller ha mantenuto la parola data. Per il resto della stagione viene preso in prestito dal Borussia Dortmund e potrà essere rivisto nel suo amato Stadion Galgenwaard [...]".