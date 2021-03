Hazard si ferma ancora. Problema al muscolo ileopsoas, era tornato in campo sabato

vedi letture

"Eden non ha avuto fortuna da quando è arrivato. Sono triste per lui. È un top player che può aiutarci molto. È triste, perché vuole dimostrarlo, e sappiamo ciò che gli sta succedendo. Vogliamo aiutarlo. Speriamo che si riprenda presto". Nelle parole di Karim Benzema c'è tutta la tristezza per il nuovo infortunio subito da Eden Hazard: il belga, rientrato in campo sabato contro l'Elche (ingresso al 75'), si è di nuovo fermato e salterà la sfida contro l'Atalanta a causa di un problema al muscolo ileopsoas destro.