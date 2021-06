Henry ricorda Euro2000: "Se Toldo non si fosse buttato su Wiltord avremmo perso la finale"

Intervistato da SPORF, Thierry Henry, ex attaccante della Francia e oggi collaboratore di Roberto Martinez con il Belgio, ha parlato della finale dell'Europeo del 2000, vinta contro l'Italia grazie al Golden Gol di David Trezeguet: "Ad essere sincero la finale è stata la gara che abbiamo giocato peggio. Se ricordate abbiamo avuto possibilità ma poi l'Italia ha segnato. Del Piero ha avuto due occasioni enormi uno contro uno con il portiere, è stato sfortunato ma ad un certo punto, non so se ricordate, avevamo 6-7 attaccanti in campo, nessun difensore: giocavamo solo per segnare. A quel punto è arrivato Silvain Wiltord. Sono ancora sicuro che se Toldo fosse rimasto in piedi avrebbe parato la palla con il piede e lì sarebbe finita la partita. Lui ha voluto buttarsi ma se non l'avesse fatto l'avrebbe presa con il piede: fosse stato in piedi non ci sarebbe stato angolo per l'attaccante per segnare. Nella mia vita ho sempre detto che Alan Shearer è stato l'attaccante più letale che abbia mai visto in Premier: beh, Trezeguet è il più letale del mondo. Solo lui avrebbe potuto segnare quel gol. E' stato l'uomo giusto al posto giusto, era scritto sarebbe finita così".