Ufficiale Hoffenheim, preso il 2006 Deniz Zeitler. Il ds Schicker: "Convinti che lascerà il segno"

Bel colpo di mercato per l'Hoffenheim, che ha trionfato nella corsa per accaparrarsi Deniz Zeitler, attaccante diciottenne che promette scintille. Arrivato dall'Ingolstadt, questo giovane talento tedesco era finito nel mirino di molti club, ma alla fine ha scelto la Bundesliga, firmando un contratto a lungo termine con la squadra di Sinsheim.

"Deniz è un ragazzo di grandissimo talento che, a soli 18 anni, ha ancora un potenziale di crescita enorme. È chiaro che lo abbiamo preso pensando al futuro", ha spiegato con entusiasmo Andreas Schicker, direttore sportivo dell'Hoffenheim. "Può giocare in diverse posizioni offensive e la scorsa stagione si è fatto notare con prestazioni da urlo e tanti gol per l'Ingolstadt in 3. Liga. Vogliamo farlo crescere fino a farlo diventare un giocatore di Bundesliga, e siamo convinti che lascerà il segno qui".

Schicker ha poi sottolineato l'importanza dell'acquisto: "Deniz ha attirato un interesse pazzesco da altri top club quest'estate, per questo siamo davvero felici che abbia scelto l'Hoffenheim con così tanta convinzione". Con 10 gol in 38 presenze nella 3. Liga e un debutto in nazionale Under 19 a maggio, Zeitler è pronto a iniziare la sua avventura in uno dei campionati più prestigiosi d'Europa, un'occasione d'oro per il suo futuro.