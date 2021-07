El Chiringuito - Il PSG chiama il padre di Messi: "Se il Barça ha problemi, siamo qui"

Nemmeno il tempo di godersi gli ultimi due grandi colpi. Il Paris Saint-Germain continua a far sognare i propri tifosi e mette ancora una volta nel mirino il più forte di tutti. Il club francese, secondo le indiscrezioni riportate durante la trasmissione El Chiringuito, avrebbe avuto un contatto negli scorsi giorni con Jorge Messi, papà di Lionel. Una semplice chiamata in cui avrebbe ribadito che nel caso il Barcellona dovesse avere problemi economici e non potesse rinnovare il fuoriclasse argentino, Al-Khelaifi sarebbe pronto a ingaggiarlo. È stato Paco Buyo, ex portiere del Real, a rivelarlo in diretta.