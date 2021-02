Football Leaks: "Il Real Madrid ha ottenuto 200 milioni da due società alle Cayman"

Secondo dei nuovi documenti di Football Leaks, pubblicati dal portale iberico InfoLibre, il Real Madrid ha raccolto, tramite il fondo Providence, 200 milioni di euro da due società con sede alle Isole Cayman a cui il club avrebbe trasferito parte dei suoi diritti commerciali. In una lettera d’intenti la cifra totale di questa operazione sarebbe di 500 milioni in dieci anni pagabili in tre tranche (due da 200 milioni e una da 100 milioni) con in cambio le due società che avrebbero una percentuale (23,75%) dell’aumento di alcuni diritti commerciali (sponsorizzazioni, cessione dei diritti alle piattaforme digitali ecc) del club spagnolo. Questi primi 200 milioni sarebbero quelli relativi al periodo 2017-21. Secondo quanto si legge nei documenti il Real Madrid non avrebbe firmato questo accordo con Providence direttamente, ma con una sua controllata – la PQ VIII Sarl – con sede in Lussemburgio e dal capitale sociale di appena 20mila euro, dietro la quale ci sarebbero due società con sede appunto alle Cayman, noto paradiso fiscale.

Se queste accuse dovessero essere confermate potrebbe partire un’indagine finanziaria da parte del Tesoro e dell’Agenzia delle Entrate spagnola per frode fiscale.