Il punto della Bundesliga - Bayern Monaco campione per la nona volta di fila, Lipsia rimane secondo

Il Bayern Monaco vince il titolo di campione di Germania per la nona volta consecutiva. 6-0 senza sconti al Borussia Mönchengladbach, con Lewandowski grande protagonista. Non regge il passo il Lipsia che perde 3-2 contro il Borussia Dortmund. I gialloneri con questi tre punti sono al quarto posto della classifica, a sole due lunghezze dal Wolfsburg. Wolfsburg che vince per 3-0 contro contro l'Union Berlino grazie alla tripletta di Brekalo. Solo un pareggio per l'Eintracht Francoforte, fermato sull'1-1 dal Mainz. Bella vittoria del Friburgo che supera 4-1 il Colonia. Perde ancora lo Schalke sempre più ultimo e già retrocesso. 4-2 contro l'Hoffenheim dopo essere andati avanti per 2-0. Lo Stoccarda vince 2-1 contro l'Augsburg, mentre terminano 0-0 Werder Brema-Bayer Leverkusen e Arminia Bielefeld-Hertha Berlino.

La classifica dopo il 32° turno

Bayern Monaco 74

Lipsia 64

Wolfsburg 60

Borussia Dortmund 58

Eintracht Francoforte 57

Bayer Leverkusen 51

Borussia Mönchengladbach 46

Union Berlino 46

Friburgo 44

Stoccarda 42

Hoffenheim 39

Mainz 36

Augsburg 33

Werder Brema 31

Hertha Berlino 31

Arminia Bielefeld 31

Colonia 29

Schalke 04 13

Il prossimo turno

Bayer Leverkusen-Union Berlin-

Mainz-Borussia Dortmund

Arminia Bielefeld-Hoffenheim

Hertha Berlino-Colonia

Augsburg -Werder Brema

RB Lipsia-Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach-Stoccarda

Friburgo-Bayern Monaco

Schalke 04-Eintracht Francoforte