Il punto sulla Bundesliga – Bayern a valanga, Schalke sempre più ultimo. Stop per il Lipsia

Ecco quanto è successo nella 18a giornata di Bundesliga.

La 18a giornata di Bundesliga ha regalato il consueto mix di gol e spettacolo. Una miscela che ha prodotto conferma sia in positivo che in negativo, ma anche risultati inaspettati. Un campionato che dunque si preannuncia lottato in ogni zona della graduatoria, eccezion fatta per il primo e l’ultimo posto che sembrano avere già due clienti privilegiati. Nel fine settimana era per giunta in programma il testacoda tra Bayern Monaco e Schalke 04, con i bavaresi che hanno vinto in casa dei rivali con un rotondo 0-4 portando a +7 il vantaggio sulla seconda in classifica. La squadra di Gross, invece, è ancorata al 18^ posto a quota 7 punti.

ALTALENA IN ZONA EUROPEA – Se il Bayern sta tenendo una marcia costante, lo stesso non si può dire per le inseguitrici. Il Lipsia secondo in classifica, infatti, ha perso per 3-2 in casa del Mainz, mentre il Bayer Leverkusen (che completa il podio) è uscito sconfitto per 0-1 dallo scontro diretto con il Wolfsburg (attualmente quarto). L’altra sfida ad alta quota, tra Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund ha visto i padroni di casa imporsi per 4-2. Gialloneri in crisi, ma ancora con un punto di vantaggio sull’Union Berlino (battuto dall’Augsburg per 2-1)

IN CRESCITA FRIBURGO E HOFFENHEIM – Nella parte centrale della classifica, da segnalare gli exploit di Friburgo e Hoffenheim. I rossoneri hanno vinto per 2-1 contro lo Stoccarda accorciando il distacco da Borussia Dortmund e Union Berlino e avvicinando così la zona Europa League. Stoccarda raggiunto a quota 22 da Augsburg e Hoffenheim, con i biancoblu che confermano il loro ottimo momento di forma battendo per 3-0 il Colonia.

ACUTI DI WERDER E MAINZ IN ZONA SALVEZZA – Grande traffico, infine, nella lotta per non retrocedere. Un mucchio selvaggio da cui prova a staccarsi il Werder Brema, vincitore per 1-4 dello scontro diretto con l’Hertha Berlino. Ottimo anche il colpo del Mainz, che ha la meglio per 3-2 sul più quotato Lipsia. Un successo che tuttavia non consente al Mainz di abbandonare la zona retrocessione, occupata anche dallo Schalke fanalino di coda e dal Colonia terzultimo.

I risultati della 18a giornata:

Venerdì 22 gennaio

Borussia Monchengladbach – Borussia Dortmund 4-2 (11’ Elvedi, 22’,28’ Haaland, 32’ Elvedi, 49’ Bensebaini, 78’ Thuram)

Sabato 23 gennaio

Augsburg – Union Berlino 2-1 (17’ Niederlechner, 25’ Ingvartsen, 47’ Niederlechner)

Bayer Leverkusen – Wolfsburg 0-1 (35’ Ridle Baku)

Friburgo – Stoccarda 2-1 (7’ Wamangituka, 14’ Demirovic, 37’ Woo-yeong)

Mainz – RB Lipsia 3-2 (15’ Adams, 24’ Niakhaté, 30 Halstenberg, 35’ Niakhaté, 50’ Barreiro)

Bielefeld – Eintracht Francoforte 1-5 (25’ André Silva, 27’ Kostic, 33’ André Silva, 36’ Cordova, 51’ aut. Nilsson, 75’ Jovic)

Hertha Berlino – Werder Brema 1-4 (10’ rig. Selke, 29’ Toprak, 45+2’ Cordoba, 57’ Bittencourt, 77’ Sargent)

Domenica 24 gennaio

Schalke 04 – Bayern Monaco 0-4 (33’ Muller, 54’ Lewandowski, 88’ Muller, 90’ Alaba)

Hoffenheim – Colonia 3-0 (7’ rig. Kramaric, 28’ Baumgartner, 75’ rig. Kramaric)

La classifica aggiornata

1. Bayern Monaco 42

2. RB Lipsia 35

3. Bayer Leverkusen 32

4. Wolfsburg 32

5. Borussia Monchengladbach 31

6. Eintracht Francoforte 30

7. Borussia Dortmund 29

8. Union Berlino 28

9. Friburgo 27

10. Stoccarda 22

11. Hoffenheim 22

12. Augsburg 22

13. Werder Brema 21

14. Hertha Berlino 17

15. Bielefeld 17

16. Colonia 15

17. Mainz 10

18. Schalke 04 7

Il programma della 19° giornata:

Venerdì 29 gennaio

20.30 Stoccarda – Mainz

Sabato 30 gennaio

15.30 Union Berlino – Borussia Monchengladbach

15.30 Bayern Monaco – Hoffenheim

15.30 Werder Brema – Schalke 04

15.30 Eintracht Francoforte – Hertha Berlino

15.30 Borussia Dortmund – Augsburg

18.30 RB Lipsia – Bayer Leverkusen

Domenica 31 gennaio

15.30 Colonia – Bielefeld

18.00 Wolfsburg – Friburgo