Il punto sulla Premier - Guardiola abbatte Klopp, vola il City. Rimpianti United, crolla l'Arsenal

E' la sfida eterna, è il match tra due allenatori che hanno stravolto il calcio inglese e che ogni anno si ripropone ricco di spettacolo. Stavolta è Pep Guardiola a trionfare contro Jurgen Klopp, la sfida che poteva riaprire il campionato ma il tecnico catalano ha messo più di una mano sul titolo rifilando un poker ai Reds. Prova di forza, di qualità e di supremazia da parte del Manchester City che abbatte il Liverpool con un'1-4 ad Anfield. Non è mai facile vincere nel tempio degli uomini di Klopp, un poker ancor di più. Alisson imbecca la giornata storta, Gundogan sale a quota nove gol e Foden dimostra di essere il nuovo crack del calcio europeo. Quattordicesimo successo consecutivo per i Citizens, rivali di sempre a meno dieci con una partita in meno.

Qualche rimpianto per il Manchester United, ad un passo dal successo la squadra di Solskjaer che avanti di 3-2- con il gol di McTominay contro l'Everton è crollata alla fine con la zampata di Calvert-Lewin. Si allontana la vetta ma la stagione rimane sicuramente positiva dopo annate da dimenticare. Con Tuchel invece il Chelsea non sbaglia quasi un colpo e condanna praticamente alla retrocessione anticipata lo Sheffield United, decisivo il calcio di rigore di Jorginho. Un pari invece per la terza forza del campionato ovvero il Leicester contro il Wolves.

Chi continua a regalare spettacolo è il Leeds del Loco Bielsa, 2-0 il risultato contro il Crystal Palace con il gol in apertura di Harrison e il solito Bamford nella ripresa. Pari a reti bianche invece per il West Ham contro il Fulham, potevano osare di più gli Hammers che rimane in gioco per la zona Europa dopo stagioni da dimenticare. Continua invece il crollo dell'Arsenal, undicesimo posto in classifica e seconda sconfitta consecutiva stavolta patita in casa di un Aston Villa che è diventato un avversario ostico per chiunque. Mourinho invece ritrova il miglior Kane e con lui la vittoria, apre le danze l'inglese per il 2-0 contro il West Brom e ritrova il successo dopo ben tre sconfitte consecutive. Chiudiamo con il Southampton che dopo aver subito nove gol dal Manchester United cade per la quinta volta consecutiva stavolta per 3-2 contro il Newcastle, qualcosa per i Saints non sta andando nel verso giusto.

CLASSIFICA: Manchester City 50, Manchester United 45, Leicester 43, Liverpool 40, Chelsea 39, West Ham 39, Everton 37, Tottenham 36, Aston Villa 35, Leeds 32, Arsenal 31, Southampton 29, Crystal Palace 29, Wolves 27, Brighton 25, Newcastle 25, Burnley 23, Fulham 15, West Brom 12, Sheffield United 11.