Il punto sulla Premier League - Finale thrilling, ma gioia Liverpool, delusione Leicister

Con il Manchester City già vincitore della Premiership, l'ultimo turno della Premier League 2020-2021 vede il duello per gli ultimi due posti per la prossima Champions League. Il Liverpool, trascinato da Mané, regola il Crystal Palace e stacca il pass. Lo fa anche il Chelsea che rischia tantissimo, perde contro l'Aston Villa, ma dice grazie al Tottenham e a Gareth Bale. Gli Spurs vincono 4-2 contro il Leicester, si qualificano per la prossima Conference League, ma soprattutto fanno un dispetto all'Arsenal che, malgrado il successo in casa, arriva ottavo e fuori dalle Coppe. Il City, invece, vince 5-0 e Aguero, all'ultima con i Citizens, lascia con una doppietta. Adesso è la settimana delle squadre inglesi: mercoledì finale di Europa League tra Manchester United e Villarreal, sabato prossimo, invece, finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Retrocedono in Championship Fulham, West Bromwich Albion e Sheffield United.

Risultati

Arsenal-Brighton 2-0 (49', 60' Pepe)

Aston Villa-Chelsea 2-1 (4' Traore, 52' El Ghazi, 70' Chilwell)

Fulham-Newcastle 0-2 (23' Willock, 88' Schar)

Leeds-West Bromwich 3-1 (17' Rodrygo, 42' Phillips, 78' Bamford, 90' Robson Kanu)

Leicester-Tottenham 2-4 (18', 52' Vardy, 51' Kane, 87', 90+6' Bale)

Liverpool-Crystal Palace 2-0 (36', 74' Mane)

Manchester City-Everton 5-0 (11' De Bruyne, 14' Jesus, 53' Foden, 71', 76' Aguero)

Sheffield United-Burnley 1-0 (24' McGoldrick)

West Ham-Southampton 3-0 (30', 33' Fornals, 86' Rice)

Wolverhampton-Manchester United 1-2 (13' Elanga, 39' Semedo, 45'+4 Mata)

Classifica

Manchester City 86

Manchester United 74

Liverpool 69

Chelsea 67

Leicester 66

West Ham 65

Tottenham 62

Arsenal 61

Leeds 59

Everton 59

Aston Villa 55

Newcastle 45

Wolverhampton 45

Crystal Palace 44

Southampton 43

Brighton 41

Burnley 39

Fulham 28

West Bromwich 26

Sheffield United 23

Campione d'Inghilterra: Manchester City

Qualificate in Champions League: Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea

Qualificate in Europa League: Leicester, West Ham

Qualificata in Europa Conference League: Tottenham

Retrocesse: Sheffield United, West Bromwich, Fulham