L'Equipe, la bagarre Lille-PSG e tutti gli altri verdetti: "Lo show dell'anno"

"Lo show dell'anno". E' questo il titolo che L'Equipe dedica al calcio in prima pagina, soffermandosi sulla sfida a distanza tra Lille e PSG in quest'ultima giornata di campionato. Ci si gioca ancora il titolo, così come i posti in Champions League per Marsiglia, Lens e Rennes. Stasera tutti i verdetti, fischio d'inizio alle ore 21.