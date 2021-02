Sextuple del Bayern, il messaggio di Guardiola: "Chiamo Messi e vi sfido col Barça 2009"

vedi letture

Messaggio da parte di Pep Guardiola al Bayer Monaco. Il tecnico del Manchester City, che è stato alla guida dei bavaresi dal 2013 al 2016, è stato inoltre il primo tecnico a raggiungere il clamoroso sextuple vincendo tutto nel 2009 alla guida del Barcellona: "Grandi congratulazioni alla famiglia Bayern per questo incredibile successo, per essere campioni del mondo ma sopratutto per aver vinto sei titoli su sei. Siamo orgogliosi e sono orgoglioso, grandi congratulazioni a tutti, in particolar modo ad Hansi (Flick), i giocatori e lo staff per questo incredibile traguardo. Ma vorrei dire ad Hansi che è il secondo a vincere sei titoli in un anno, prima c'era un'altra squadra, il Barcellona. Potrei chiamare Messi e compagnia e possiamo giocare per il settimo titolo. Dimmi dove e quando e sarò lì. Congratulazioni alla famiglia Bayern, mia san mia".