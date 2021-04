I tifosi del Chelsea bloccano il bus della squadra. Interviene Cech a mediare

Petr Cech ha affrontato la protesta dei tifosi del Chelsea per chiedere loro di spostarsi in modo che possano permettere all'autobus che trasporta la squadra di parcheggiare. I sostenitori dei blues sono davanti a Stamford Bridge protestando con un sit-in in seguito alla decisione del Chelsea di aderire alla Superlega. In questi minuti è comunque arrivata l'indiscrezione di un club di Premier League che ci avrebbe ripensato e potrebbero essere proprio i londinesi. Il ceco, per 11 anni portiere del Chelsea, è attualmente consulente tecnico.