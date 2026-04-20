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I tifosi del Flamengo si mobilitano per l'ex Atletico Saul: suo figlio è in terapia intensiva

I tifosi del Flamengo si mobilitano per l'ex Atletico Saul: suo figlio è in terapia intensivaTUTTO mercato WEB
© foto di NewsPix/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 20:27Calcio estero
Daniele Najjar

Il centrocampista spagnolo Saúl è tornato a giocare dopo molto tempo con il Flamengo nella vittoria per 2-0 contro il Bahia di ieri, 19 aprile, al Maracanã. Nella sfida valida per la dodicesima giornata del campionato brasiliano il giocatore è entrato in campo al 33° minuto del secondo tempo e ha fornito l'assist per il secondo gol della partita.

Dopo l'incontro, il centrocampista ha rivelato che il suo secondogenito è ricoverato in terapia intensiva da tre giorni. Saúl è padre di tre figli: África, Enzo e Marco.

Queste le sue parole riportate da Lance: "Sono felicissimo di essere tornata. Sono stata fortunata perché mia figlia è venuta a trovarmi dopo tanto tempo. Non è stato facile perché il mio secondogenito è in terapia intensiva, ha dormito in ospedale negli ultimi tre giorni, e io oggi ho dovuto giocare. È stata dura, ma sono riuscita a divertirmi. E vedere mia figlia mi rende felice".

Le parole di Saul hanno commosso i tifosi del Flamengo, toccati dalla perseveranza del giocatore. Sui social media sta prendendo forma un movimento di sostegno. I tifosi stanno esprimendo il desiderio di onorare il giocatore e suo figlio alla prossima partita del Flamengo (contro il Vitória, mercoledì 22, per la Copa do Brasil).

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