Ieri eroe del trionfo in Youth League, oggi convocato dal Real: 24 ore magiche per Javi Navarro

Il protagonista assoluto della vittoria del Real Madrid nella UEFA Youth League è destinato a vivere una giornata indimenticabile. Javi Navarro, eroe della finale contro il Club Brugge, è stato convocato dalla prima squadra per la sfida di Liga contro il Deportivo Alavés, in programma al Santiago Bernabéu.

La sua chiamata è arrivata a sorpresa, dopo l’infortunio del terzo portiere Fran González durante l’allenamento. Il tecnico Alvaro Arbeloa ha quindi deciso di aggregare il giovane estremo difensore, che completerà il gruppo dei portieri insieme a Andriy Lunin e Diego Mestre. Navarro arriva a questa convocazione dopo una settimana semplicemente straordinaria: decisivo nei rigori contro il Bruges con due parate in finale, aveva già brillato in semifinale contro il Paris Saint-Germain, neutralizzando tre tiri dal dischetto. Prestazioni che gli hanno consegnato la Youth League e una rapida ribalta.

Le sue parate non sono passate inosservate nemmeno tra i grandi. Thibaut Courtois, attualmente ai box per infortunio, gli ha dedicato un messaggio sui social: "Grande Javi!". Prima del match, il Real Madrid renderà omaggio alla squadra giovanile, che porterà il trofeo sul prato del Bernabéu. Per Navarro, poi, la giornata si chiuderà in panchina con la prima squadra, coronando una settimana che potrebbe segnare l’inizio della sua ascesa nel calcio dei grandi.