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Valencia, esercitata l'opzione per Dimitrievski: prolungato il contratto fino al 2028

Valencia, esercitata l'opzione per Dimitrievski: prolungato il contratto fino al 2028TUTTOmercatoWEB
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Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
ieri alle 22:12Calcio estero

Il Valencia ha esercitato l'opzione prevista nel contratto di Stole Dimitrievski, prolungando il suo accordo per altre due stagioni. Il portiere della Macedonia del Nord resterà così legato al club spagnolo fino a giugno 2028.

Arrivato al Valencia nel 2024, Dimitrievski (Kumanovo, 25 dicembre 1993) ha collezionato finora 33 presenze ufficiali con la maglia dei valenciani tra Liga e Coppa del Re.

L'esperienza e l'affidabilità dell'estremo difensore hanno contribuito alla crescita della squadra e ai risultati ottenuti nella seconda parte dell'ultima stagione. In particolare, il portiere ha mantenuto la porta inviolata in cinque occasioni, gare concluse tutte con una vittoria contro Getafe, Levante, Osasuna, Siviglia e Athletic Club.

Con questo rinnovo, il Valencia si assicura la permanenza del portiere 32enne, che dopo la conclusione della Liga ha disputato due amichevoli con la nazionale della Macedonia del Nord contro Bosnia-Erzegovina e Turchia. Terminati gli impegni internazionali, Dimitrievski si unirà nuovamente ai compagni al termine del periodo di vacanza.

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