Igor Thiago, dal grave infortunio alla Nazionale: la gioia della famiglia davanti alla tv

Per Igor Thiago è un momento storico: l’attaccante del Brentford è stato convocato per la prima volta dal CT Carlo Ancelotti per il raduno di marzo della nazionale brasiliana, che affronterà la Francia il 26 e la Croazia il 31. A 24 anni, Igor Thiago sta vivendo una stagione straordinaria: 21 gol in 31 partite complessive, di cui 19 in Premier League, diventando l’arma principale delle Bees, attualmente settime in classifica e in piena lotta per una storica qualificazione europea.

La notizia ha scatenato l’entusiasmo della famiglia dell’attaccante, riunita davanti allo schermo al momento dell’annuncio, soprattutto considerando il lungo percorso di recupero del giocatore: 273 giorni fuori per una lesione al menisco e un’altra al ginocchio. Accanto a lui ci sarà anche Endrick, chiamato di nuovo in Seleção dopo le buone prestazioni con l’OL. Il 19enne torna con Ancelotti, con cui aveva esordito al Real Madrid nel 2024, e non giocava in nazionale da oltre un anno, dall’ingresso in campo nella sconfitta 4-1 contro l’Argentina nelle qualificazioni al Mondiale 2026.

Neymar invece non è stato convocato. Il miglior marcatore nella storia del Brasile (79 gol, due in più di Pelé) non gioca in nazionale dall'ottobre del 2023 a causa di problemi fisici che gli hanno impedito di essere al 100%. A 34 anni cerca di ritrovare la forma con il Santos, e Ancelotti non esclude che possa partecipare alla quarta Coppa del Mondo se tornerà al 100% delle condizioni: "Non l’ho chiamato perché non è al massimo, ma per la lista finale sarà un’altra storia", ha spiegato in conferenza stampa.