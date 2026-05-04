Scarpa d'Oro, Kane a un passo dalla vittoria. Igor Thiago punta il podio: è a 2 reti soltanto

Harry Kane è praticamente certo della conquista della Scarpa d'Oro. L'attaccante inglese sta dominando da settimane la classifica e tiene a distanza di sicurezza Kylian Mbappé ed Erling Haaland, appaiati in seconda posizione. Alle spalle del trio di testa c'è ora Igor Thiago, autore di una grandissima stagione con il Brentford: il brasiliano ha superato Dion Bejlo, trascinatore della Dinamo Zagabria che ha conquistato il titolo in Croazia. Poi c'è Vedat Muriqi, mentre la Serie A è fuori dalla Top 10: Lautaro Martinez, capocannoniere del campionato italiano, occupa la 14esima piazza in compagnia di Lamine Yamal, Patrick Schick, Joaquin Panichelli e Ante Budimir.

Ricordiamo che il punteggio è dato dal numero di gol segnati moltiplicato per il coefficiente UEFA che varia a seconda del campionato. Nel dettaglio: valgono 2 punti i gol realizzati nei campionati piazzati dal primo al quinto posto (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania e Francia); 1.5 quelli realizzati nei campionati piazzati tra la sesta e la ventiduesima posizione (Olanda, Portogallo, Belgio, Repubblica Ceca, Turchia, Norvegia, Grecia, Austria, Scozia, Polonia, Danimarca, Svizzera, Israele, Cipro, Svezia, Croazia e Serbia). 1 tutti gli altri.

1. Harry Kane (Bayern Monaco) 66

2. Kylian Mbappé (Real Madrid) 48

3. Erling Haaland (Manchester City) 48

4. Igor Thiago (Brentford) 44

5. Dion Beljo (Dinamo Zagabria) 43

6. Vedat Muriqi (Maiorca) 42

7. Esteban Lepaul (Rennes) 38

8. Ayase Ueda (Feyenoord) 37,5

8. Luis Suárez (Sporting CP) 37,5

10. Deniz Undav (Stoccarda) 36

11. Aleksandar Katai (Stella Rossa) 34,5

11. Ryan Mmaee (Omonia) 34,5

13. Paul Onuachu (Trabzonspor) 33

14. Lautaro Martinez (Inter) 32

14. Joaquin Panichelli (Strasburgo) 32

14. Ante Budimir (Osasuna) 32

14. Lamine Yamal (Barcellona) 32

14. Patrik Schick (Bayer Leverkusen) 32

19. Vangelis Pavlidis (Benfica) 31,5

20. Mason Greenwood (Marsiglia) 30

20. Luis Diaz (Bayern Monaco) 30

20. Antoine Semenyo (Manchester City) 30

20. Eldor Shomurodov (Basaksehir) 30

20. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) 30

20. Donyell Malen (Roma/Aston Villa) 30

20. Ferran Torres (Barcellona) 30

20. Vinicius jr. (Real Madrid) 30