Ufficiale Il Barcellona blinda Gavi, rinnovo fino al 2030: "Il finale che merita la sua storia"

Era solo questione di tempo, infatti è arrivata l'ufficialità: Gavi ha raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il Barcellona, del quale stava discutendo ormai da mesi. Il centrocampista spagnolo ha ricevuto un attestato di stima e fiducia da parte del club catalano che lo ha aspettato quasi un anno per via dell'infortunio al crociato e menisco laterale del ginocchio destro. Ora però è come nuovo e si vede, con la cura di Hansi Flick, e una firma che recita 30 giugno 2030.

Il comunicato ufficiale

"Il FC Barcelona e il giocatore Pablo Páez Gavira "Gavi" hanno raggiunto un accordo per un nuovo contratto, e lui rimarrà al Club fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista blaugrana ha firmato il suo nuovo contratto oggi, insieme al presidente del FC Barcelona Joan Laporta, al primo vicepresidente Rafa Yuste e al direttore sportivo del Club, Anderson Luis de Souza "Deco". Mezza vita con il Barça... e ancora molto da venire. L'Andaluso è letteralmente con il Barça da metà della sua vita. Sono passati dieci anni, nel 2015, quando lasciò il Real Betis per entrare nella Masia, e da allora è cresciuto come blaugrana, sia personalmente che come calciatore. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto il 29 agosto 2021, poco dopo aver compiuto 17 anni, ed è stato subito chiaro che nulla lo avrebbe scoraggiato fin dal primo giorno.

Gavi ha carattere e determinazione in abbondanza, che combina con grande tecnica, consapevolezza difensiva e capacità realizzativa, come testimoniano i suoi nove gol fino ad oggi. Non è stato tutto facile però, poiché ha dovuto trascorrere quasi un anno intero ai margini a causa di una rottura completa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e di un infortunio associato al menisco laterale. Questa esperienza si è rivelata un altro esempio della sua capacità di superare le difficoltà. È tornato in campo nell'ottobre dello scorso anno e da allora ha lavorato per tornare al suo meglio, culminando in una prestazione fondamentale nella vittoria della Supercoppa di Spagna. Il rinnovo del suo contratto dà alla sua storia il finale che merita".