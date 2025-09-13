Ufficiale Il Basaksehir si rinforza ancora: dall'Olympique Marsiglia arriva Harit in prestito

Amine Harit lascia ufficialmente l’Olympique Marsiglia e approda in Turchia. Il trequartista marocchino, classe 1997, era ormai fuori dai piani del club francese e negli ultimi giorni di mercato era stato proposto a diverse squadre. A spuntarla è stato l’Istanbul Basaksehir, che ha trovato l’accordo definitivo con l’OM nell'ultimo giorno utile, visto che da questo 13 settembre il mercato è chiuso anche in Turchia.

L’operazione è stata confermata dal club turco con una nota ufficiale: Harit si trasferisce a Istanbul con la formula del prestito fino al termine della stagione 2025/26, con opzione di riscatto. “Diamo il benvenuto al calciatore della nazionale marocchina nella nostra famiglia e gli auguriamo il massimo successo con la nostra maglia arancione-blu navy”, si legge nel comunicato.

Per Harit si tratta di una nuova opportunità dopo un percorso altalenante in Ligue 1. Arrivato a Marsiglia nel 2021 dallo Schalke 04, non è mai riuscito a imporsi con continuità, alternando momenti di talento puro a lunghi periodi di appannamento. Nelle ultime stagioni è stato spesso considerato un esubero, tanto da finire sul mercato già nella scorsa estate.