Ufficiale Il Brighton saluta dopo sette anni il direttore tecnico David Weir

Il Brighton & Hove Albion ha confermato che il direttore tecnico David Weir ha lasciato il club.

55 anni, Weir era entrato a far parte del Brighton nel 2018. Dopo un breve periodo come vicedirettore tecnico, è diventato direttore tecnico del club nel maggio 2022, dopo la partenza di Dan Ashworth.

Il presidente Tony Bloom ha dichiarato: "David ha servito molto bene il nostro club, ma ora desideriamo rinnovare la nostra area tecnica con una nuova leadership e una nuova direzione. Vorrei ringraziare David per tutto quello che ha fatto per noi e augurargli il meglio per il futuro".

L'amministratore delegato e vicepresidente Paul Barber ha dichiarato: "Ho apprezzato molto lavorare con David negli ultimi otto anni e ho apprezzato il suo supporto e il suo duro lavoro durante tutto questo periodo. Auguro a David tutto il meglio per il futuro".

Paul Barber continuerà a supervisionare tutti gli aspetti tecnici del club, collaborando con la squadra senior esistente fino alla conferma del successore di Weir.