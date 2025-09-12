Ufficiale Basaksehir, due colpi in chiusura di mercato: dal Rennes arrivano Yildirim e Alemdar

L'Istanbul Basaksehir ha chiuso il mercato con due nuovi innesti di prospettiva. Il club turco ha infatti ufficializzato l’arrivo di Dogan Alemdar e Bertug Yildirim, entrambi provenienti dal Rennes. I due calciatori turchi, che tornano così a giocare in patria dopo l’esperienza in Francia, hanno firmato un contratto quadriennale che li legherà fino al 2028 al Basaksehir.

La società di Istanbul ha comunicato l’operazione attraverso una nota ufficiale, sottolineando la soddisfazione per i nuovi acquisti e la presenza del presidente Goksel Gumusdag alla cerimonia di presentazione. "Diamo il benvenuto a Doğan e Bertuğ nella nostra famiglia e auguriamo loro il massimo successo con la maglia del Başakşehir", si legge nel comunicato.

Alemdar, portiere classe 2002, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio turco nel suo ruolo. Dopo aver mosso i primi passi al Kayserispor, era approdato al Rennes nel 2021, accumulando esperienza in Ligue 1 e nelle coppe. Yıldırım, invece, è un attaccante di 22 anni, reduce anch’egli dall’esperienza in Francia e già nel giro della nazionale maggiore, con cui ha collezionato alcune presenze negli ultimi mesi.