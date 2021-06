Il Bayern Monaco può perdere Coman: l'ex Juventus nel mirino del Liverpool

Potrebbe lasciare Monaco di Baviera Kingsley Coman, esterno del Bayern Monaco che ha il contratto in scadenza nel 2023, ma per cui il rinnovo è in bilico, viste le alte richieste dell'ex Juventus. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, su Coman sarebbe piombato il Liverpool, che avrebbe offerto ben 35 milioni di euro per portare in Inghilterra il francese. Richiesta, però, rispedita al mittente dal Bayern, che chiede almeno 50 milioni per lasciarlo partire.