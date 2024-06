Ufficiale Il Bayern Monaco si tiene stretto Stanisic: prolungato il contratto fino al 2029

Josip Stanišić resta al Bayern Monaco. Il difensore centrale classe 2000, reduce dal prestito della scorsa stagione al Bayer Leverkusen, ha vinto il double (Bundesliga e Coppa di Germania) sotto la corte di Xabi Alonso e ha segnato 4 gol, tra cui uno nella vittoria per 3-0 contro il Bayern e il pareggio in extremis nel pareggio per 1-1 a Dortmund (90+7).

Il rinnovo. Il 24enne croato però ha deciso di firmare un nuovo contratto con il Bayern e legarsi ulteriormente, fino al 2029, con il club che ne detiene il cartellino. L'annuncio è arrivato qualche minuto fa sui profili social dei Die Roten, nonché tramite comunicato ufficiale.

Un passato che delineava il suo futuro. Stanišić è passato dall'SC Fürstenfeldbruck alle giovanili U17 dell'FC Bayern nel gennaio 2017. Attraverso le squadre giovanili e i dilettanti del Bayern Monaco, ha fatto il salto verso i professionisti, per i quali ha giocato finora 41 partite competitive e ha segnato un gol.