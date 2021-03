Il Borussia Dortmund di Haaland contro il City: l'ultima squadra del papà, la sua prossima?

Quella contro il Manchester City sarà una sfida molto particolare per Erling-Braut Haaland. L'attaccante del Borussia Dortmund, infatti, affronterà il club di cui era simpatizzante da piccolo, perché era quello in cui suo padre, Alf-Inge Haaland, ha di fatto chiuso la carriera (a causa di un fallaccio di Roy Keane durante un derby). In rete girano diverse foto del giovane bomber con la maglia dei Citizens e i tifosi già sognano: a Guardiola non dispiacerebbe averlo in squadra, e con queste premesse potrebbe essere tutto più facile. Prima, però, Haaland spera di continuare la sua inesorabile scalata e di trascinare la formazione tedesca fino alla finale. Ovviamente a suon di gol, che per il momento sono dieci.