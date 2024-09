Ufficiale Il Braga riporta Joao Ferreira in patria: l'ex Udinese lascia il Watford in prestito

vedi letture

Joao Ferreira torna in patria. Il difensore centrale 23enne, attualmente ancora di proprietà del Watford, è stato girato in prestito con diritto di riscatto al Braga, che lo ha riportato in Portogallo, con l'obiettivo di rilanciarlo e di permettergli comunque di giocare per qualcosa di più importante rispetto a quanto avrebbe fatto in Championship. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell'Udinese in Serie A, disputando 37 partite in campionato. Di seguito il comunicato:

"L'SC Braga informa di aver raggiunto un accordo con il Watford (Inghilterra) per il prestito del giocatore João Ferreira fino al termine della stagione in corso, con inclusa una clausola di acquisto non vincolante di 3,5 milioni di euro. Se questa clausola verrà esercitata, il nazionale giovanile portoghese firmerà un contratto valido per quattro stagioni con l'SC Braga. Dopo essersi allenato al Rio Ave e al Benfica, il 23enne terzino destro ha esordito con gli Eagles nel 2020/21 (5 partite). È poi andato in prestito dal Benfica al Vitória SC (16 partite) e la stagione successiva al Rio Ave (12 partite), per poi essere trasferito agli inglesi del Watford. La scorsa stagione, giocando con l'Udinese in Serie A, è stato uno dei giocatori più importanti della sua squadra, giocando 37 partite. L'ultimo rinforzo dell'SC Braga si unirà subito al lavoro della squadra principale, presentandosi come un'altra valida opzione per l'allenatore Carlos Carvalhal".