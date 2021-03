Il brasiliano Oscar ammicca al Chelsea: "Sarebbe un sogno tornare a Londra"

Intervistato in esclusiva da talkSPORT, il brasiliano Oscar non ha nascosto il desiderio di tornare a vestire un giorno la maglia del Chelsea, che l'ha consacrato al calcio europeo: "Mi hanno aiutato a raggiungere ciò che ho sempre sognato, ossia giocare in Champions - ha detto, riferendosi alla sua ex squadra -. Mi hanno anche consentito di vincere la Premier League e di giocare un Mondiale. Se dovessi avere l'opportunità di concludere la mia carriera lì, sarebbe un sogno per me. Non hanno l'abitudine di acquistare molti giocatori vecchi, ma farò del mio meglio per avere una chance di tornare". Il ventinovenne aveva lasciato i Blues per trasferirsi allo Shanghai SIPG (club nel quale milita ancora oggi) nel 2017, per la cifra record di sessanta milioni di sterline.