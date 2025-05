Ufficiale Il Burnley riscatta Edwards. Ha firmato per 4 anni: "Non vedo l'ora di giocare in Premier"

Dopo aver attivato l'opzione d'acquisto di Marcus Edwards, concordata con lo Sporting CP grazie alla promozione in Premier League, il Burnley ha annunciato che l'esterno ha firmato un nuovo contratto fino al 2029.

"Il Burnley Football Club è lieto di annunciare che Marcus Edwards ha firmato a titolo definitivo per i Clarets, arrivando dallo Sporting CP con un contratto di quattro anni", si legge nel comunicato. Arrivato al Burnley a gennaio in prestito dalla squadra portoghese, dopo aver contribuito alla promozione del club in Premier League, il 26enne resterà dunque ancora in Inghilterra.

Dopo l'ufficialità, Edwards ha dicharato: "Quando entri in un nuovo gruppo devi in ​​un certo senso dimostrare di nuovo il tuo valore e mostrare cosa sai fare, ed è quello che ho cercato di fare fin dal primo minuto. È lo spogliatoio migliore in cui sia mai stato; tutti sono molto uniti e, anche al di fuori del mondo del calcio, sono degli amici. È una cosa importante. Qualsiasi giocatore vuole giocare in Premier League e ora che ci siamo, sono emozionato. Non vedo l'ora".