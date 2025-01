Ufficiale Il carneade Marcelo Pitaluga saluta il Liverpool: non ha mai giocato in oltre 4 anni

Il Liverpool saluta definitivamente Marcelo Pitaluga. Il brasiliano, classe 2002, era arrivato in Inghilterra nel 2020 ma non ha mai esordito con la maglia dei Reds: "Pitaluga dice addio ai Reds dopo oltre quattro anni, in cui è stato convocato in sette occasioni.

Pitaluga ha giocato in prestito con il Macclesfield FC, il St Patrick's Athletic e, più recentemente, il Livingston. Ora tornerà al Fluminense, nel suo paese d'origine, la squadra con cui ha iniziato la sua carriera prima di passare al Liverpool. Tutti augurano a Marcelo buona fortuna per il futuro", recita il comunicato ufficiale.