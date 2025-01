Ufficiale Il Chelsea snellisce l'organico: ceduto il giovane Matos in prestito all'Oxford United

Il Chelsea snellisce l'organico. I Blues hanno ceduto Alex Matos, centrocampista classe 2004 che quest'anno non ha trovato spazio alle dipendenze di Enzo Maresca (per lui tante presenze nella formazione Under 21), all'Oxford United, in Championship, la seconda categoria del calcio inglese. Di seguito il comunicato ufficiale dell'Oxford United:

"L'Oxford United è lieto di annunciare la firma di Alex Matos in prestito dal Chelsea per il resto della stagione. Il 20enne centrocampista arriva con esperienza in Premier League e Championship, dopo aver esordito con il Chelsea la scorsa stagione, prima di concludere la stagione in prestito all'Huddersfield Town dove ha collezionato 19 presenze in campionato".