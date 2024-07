Ufficiale Il City Group blinda la perla Ruan Pablo: primo contratto al Bahia, clausola monstre

Ruan Pablo è l'ultimo talento messosi in mostra in Brasile. Attaccante dell'Esporte Club Bahia, uno dei club della galassia del City Group, il giocatore era già finito nel mirino di diversi top club: PSG, Real Madrid e tanti club inglesi erano all'erta. A maggior ragione dopo che lo scorso gennaio il giocatore aveva viaggiato con la prima squadra per fare il precampionato a Manchester agli ordini di Rogerio Ceni. Da allora il suo agente non ha smesso di ricevere proposte e il City Group, che ha avuto l'opportunità di vederlo dal vivo a Manchester, ha voluto blindarlo.

Com'è stato annunciato dal Bahia, Ruan Pablo al compimento dei 16 anni ha firmato il suo contratto da professionista: "Nel giorno del 16° compleanno, l'attaccante Ruan Pablo, firma il suo 1° contratto da professionista con la squadra. Il giocatore ha rinnovato fino al 2027", si legge nel comunicato ufficiale pubblicato dal club brasiliano. Come riportato da As, all'interno di questo primo contratto è presente una clausola da 200 milioni, proprio per allontanare le sirene dei top club europei. La sensazione è che presto in Europa lo vedremo, ma probabilmente passerà prima dal Manchester City.