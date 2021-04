Il City sbanca Parigi, il Manchester Evening News esalta Walker ma stronca Cancelo

In rimonta, con un secondo tempo autoritario e convincente, il Manchester City di Pep Guardiola sbanca il Parc des Princes e mette una seria ipoteca sulla finale di Champions League. Il Paris Saint-Germain si arrende alle leggerezze di alcuni suoi giocatori e alla sicurezza della formazione inglese, che rientra in campo compatta e determinata nella ripresa e non lascia scampo a Neymar e soci. Una prestazione premiata dal Manchester Evening News, che assegna voti molto alti a tutti i protagonisti: il migliore è Kyle Walker, premiato addirittura con un 9 ("fa tutto bene, annulla Neymar e Mbappé"). Bene anche Kevin de Bruyne, Ruben Dias e Riyad Mahrez, che meritano un 8 in pagella, mentre il peggiore è Cancelo, che si becca un 5: "tra i migliori in campo a Wembley domenica, ha avuto una serata difficile. Colpevole sul gol, ammonito dopo mezzora, le sue scorribande non hanno dato frutti".