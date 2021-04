Il Dortmund fa muro, ma intanto fissa il prezzo per Haaland: sarebbe il 3° più caro di sempre

Il Borussia Dortmund fa muro per Erling Haaland, ma intanto fissa un prezzo minimo per la sua possibile partenza in estate. A riportarlo è The Guardian, secondo il quale i gialloneri potrebbero "accontentarsi" di 150 milioni di euro per il cartellino del bomber norvegese. Se una big europea decidesse di versare questa cifra nelle casse del club tedesco, il classe 2000 diverrebbe il terzo calciatore più caro della storia dopo Neymar e Mbappé al Paris Saint-Germain.